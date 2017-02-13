Михайлович: при счёте 5:0 «Торино» заснул и пропустил три мяча за 10 минут

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура итальянской Серии А с «Пескарой» (5:3).
«Мы хотели вернуться на победный путь, потому что уже давно не могли выиграть в чемпионате. И поначалу всё шло хорошо, ведь мы забили пять голов. Всё было здорово, игроки выкладывались. А потом мы уснули и пропустили три мяча за 10 минут! Так что „Торино“ способен на всё — и на хорошее, и на плохое.
Мы переживаем процесс роста, потому что учимся вести игру. В команде многое изменилось, включая стиль игры. Я оптимист и считаю, что стакан наполовину полон», — цитирует Михайловича Football Italia.