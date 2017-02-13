«ПСЖ» и «Барселону» рассудит Марциняк, «Баварию» и «Арсенал» — Мажич

УЕФА назначил судей на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 14 и 15 февраля, информирует официальный сайт организации.
Встречу «Бенфики» и дортмундской «Боруссии» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли. Другой матч 14 февраля — между «ПСЖ» и «Барселоной» — обслужат судьи из Польши, главный рефери — Шимон Марциняк.
На матче «Баварии» и «Арсенала» будет работать сербская бригада арбитров Милорада Мажича. Игру «Реал» — «Наполи» рассудят словенцы, главный рефери — Дамир Скомина.