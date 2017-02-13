Соглашение с 24-летним Нильсеном рассчитано на 2,5 года. В «Химках» он будет выступать под номером 92.
Предыдущим клубом Нильсена был «Юнгшиле», принимавший участие в соревнованиях первого шведского дивизиона, в составе которого в течение минувшего сезона он отправил в ворота соперников пять мячей в рамках первенства страны и еще три – в Кубке Швеции. Также в карьере форварда были норвежские команды высшего и первого дивизиона: «Фредрикстад», «Мьёндален», «Сондал», «Нест-Сотра» и «Филлингсдален».
«Химки» подписали контракт с форвардом из Норвегии