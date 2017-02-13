«Рубин» выиграл у «Спартака» в контрольном матче. Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.
На 12-й минуте Денис Глушаков отобрал мяч у соперника, сместился на правый край и вырезал мягкую подачу в штрафную, откуда Луис Адриано головой пробил в нижний угол ворот. В середине первого тайма Руслан Камболов сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, Артём Ребров неудачно отбил мяч перед собой, а Гекдениз Карадениз оказался самым расторопным на добивании.
На 42-й минуте Карадениз с правого края мягко забросил мяч на дальний угол вратарской, откуда Янн М'Вила в касание вколотил снаряд в ближнюю девятку. В дебюте второго тайма Карадениз с правого края навесил точно на голову Серхио Санчеса, который из вратарской «расстрелял» Реброва.
На 64-й минуте Фернандо великолепной передачей разрезал оборону «Рубина», Ивелин Попов по центру ворвался в штрафную и пробил чётко в нижний угол ворот Сергея Рыжикова. В концовке Илья Кутепов в собственной штрафной завалил Максима Канунникова, пострадавший с пенальти чётко пробил в нижний угол.