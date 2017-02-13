Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Московское «Динамо» победило одноклубников из Бреста в контрольном матче

13 февраля 2017, понедельник. 18:51. Футбол
Московское «Динамо» победило белорусский клуб «Динамо-Брест» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Динамо» М (стартовый состав): Шунин (к), Козлов, Хольмен, Рыков, Морозов, Сапета, Зотов, Катрич, Темников, Панченко, Луценко.

В минувшем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» заняло восьмое место из 16 команд, набрав 40 очков в 30 матчах.

Контрольный матч
«Динамо» М (Россия) — «Динамо-Брест» (Беларусь) — 2:0.
Голы: Луценко, 24, пен (1:0); Зотов, 45 (2:0).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва
Новости. Футбол
13 февраля 2017, понедельник
18:52 РФС запретил «Кубани» регистрировать новичков из-за долгов перед «Спартаком»
18:51 Московское «Динамо» победило одноклубников из Бреста в контрольном матче
18:37 «Барселона» может подписать Касереса в связи с травмой Алейкса Видаля
18:34 Шмельцер: «Боруссии» надо сыграть с «Бенфикой» лучше, чем в Бундеслиге
18:29 Франк де Бур: Куман заслужил возглавить «Барселону»
18:28 Рамос: не исключаю, что сменю номер в «Реале» с 4-го на 93-й
18:23 Дайер получил травму в матче с «Лестером» и не поможет «Суонси» до конца сезона
18:08 Дмитрий Яшин перешёл из «Терека» в «Крумкачы»
18:06 Левандовски: в детстве хотел копировать манеру игры Анри
18:02 «Рубин» выиграл у «Спартака» в контрольном матче
17:55 ЦСКА поздравил Бабаева с днём рождения
17:49 Аллегри: «Ювентус» станет легендой, если выиграет шестое скудетто подряд
17:49 Вейналдум: игрокам «Ливерпуля» было больно от каждой плохой игры
17:45 «Химки» подписали контракт с форвардом из Норвегии
17:33 Рейна: не могу проиграть «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»
17:31 «ПСЖ» и «Барселону» рассудит Марциняк, «Баварию» и «Арсенал» — Мажич
17:29 Михайлович: при счёте 5:0 «Торино» заснул и пропустил три мяча за 10 минут
17:18 Игрок «Шахтёра» дисквалифицирован за умышленно полученную жёлтую карточку в ЛЕ
17:14 Куртуа: в «Челси» не обращают внимания на преследователей
17:09 Роналду из-за ушиба пропустил тренировку «Реала» перед матчем с «Наполи»
17:05 Моура: чтобы остановить Месси, его нужно связать
16:46 Лафата: на бумаге «Спарта» сильна, но нам нужно показать это на поле
16:36 Виллаш-Боаш: я пообещал президенту, что у него будет трофей в конце сезона
16:07 Президент УЕФА Чеферин признан спортивной персоной года в Словении
16:02 Моуринью: Шоу должен упорно трудиться и быть терпеливым
15:46 Эмери: я уверен в «ПСЖ», мы способны создать проблемы «Барселоне»
15:40 В Нижнем Новгороде к чемпионату мира — 2018 отремонтируют 67 дорожных объектов
15:26 Хавбек «ПСЖ» Пасторе может сыграть против «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ
15:20 А. Глеб прибыл в «Крылья Советов» для прохождения медицинского обследования
15:06 «Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Рубином»
15:00 «Рубин» определился с составом на игру против «Спартака»
14:59 «Урал» объявил о продлении контракта с Кулаковым
14:54 Якубко: Смолов не обогнал Кокорина, а даже перепрыгнул
14:40 Для болельщиков КК-2017 в Казани разработают специальные турпакеты
14:38 А. Глеб может вернуться в «Крылья Советов»
14:33 Акинфеев приступил к тренировкам на втором сборе ЦСКА
14:21 Тарханов: иностранные тренеры сборной России просто «срубили» денег и уехали
13:56 Экс-сотрудник «Барселоны»: думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения
13:55 Бутрагеньо не подтвердил информацию о том, что «Реал» ищет голкипера
13:50 Шашков: Зуев в «Крыльях Советов»? Не исключено
13:49 Даудов: Оздоев будет играть в «Тереке» на правах аренды
13:48 «Анжи» на последнем сборе сыграет с клубами из Туркмении и Казахстана
13:42 «Краснодар» подписал контракт на пять лет с воспитанником своей академии
13:23 Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»
13:19 Кавани: со стороны «Атлетико» был интерес, но нужно уважать свой контракт
Все новости RSS
Уйдёт ли Ал. Миранчук из "Локомотива" этой зимой?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+