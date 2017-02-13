Московское «Динамо» победило одноклубников из Бреста в контрольном матче

Московское «Динамо» победило белорусский клуб «Динамо-Брест» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.
«Динамо» М (стартовый состав): Шунин (к), Козлов, Хольмен, Рыков, Морозов, Сапета, Зотов, Катрич, Темников, Панченко, Луценко.
В минувшем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» заняло восьмое место из 16 команд, набрав 40 очков в 30 матчах.
Контрольный матч
«Динамо» М (Россия) — «Динамо-Брест» (Беларусь) — 2:0.
Голы: Луценко, 24, пен (1:0); Зотов, 45 (2:0).