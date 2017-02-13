Жамалетдинов: мне скоро исполнится 20 — уже пора работать в главной команде ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов сообщил, что рассчитывает выступать не за молодёжную, а за основную команду клуба.
«Понятно, что в основной команде совсем другой уровень по сравнению с молодёжным первенством. Чувствую доверие главного тренера, это очень важно. Занятия очень качественные, интересные. Сыграл немало контрольных матчей, большинство из них на своей позиции. Хотя бывало, что выполнял и другие функции. Полагаю, это только плюс.
Мне в этом году исполнится 20 лет, думаю, в таком возрасте уже пора работать в главной команде. Попадать в заявку, выходить на замену. Полагаю, это вполне реально. Надо сделать всё, что от меня зависит, буду очень стараться. Каковы ближайшие цели? Как можно ближе подойти к основному составу. Попадать в заявку на матчи, пусть даже поначалу и без практики. Ну а если ещё и игровое время получу, будет вообще замечательно.
Ещё одна цель – стать чемпионом России среди молодёжных команд. Наш старший тренер, Александр Гришин, постоянно заканчивает сезон в призёрах, но золота ещё не брал. Хочется его порадовать. Кроме того, надеюсь, сумеем далеко пройти в Юношеской лиге чемпионов», — цитирует Жамалетдинов Bobsoccer.
В текущем сезоне Жамалетдинов забил 22 гола: 17 — в молодёжном первенстве РФПЛ и 5 — в Юношеской лиге чемпионов. Сейчас он тренируется с основной командой «армейцев» и появляется на поле в контрольных играх.