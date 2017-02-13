Джака избежал суда из-за расистского оскорбления сотрудника аэропорта Хитроу

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, который был обвинён в оскорблении на расовой почве сотрудника лондонского аэропорта Хитроу, избежал судебного разбирательства.
«23 января поступил сигнал в связи с расовыми оскорблениями в Хитроу, терминал номер пять. Мужчина добровольно проследовал в полицейский участок на западе Лондона, где был допрошен, ареста не производилось. Его отпустили без дальнейшего разбирательства», — цитирует текст заявления полиции Telegraph.
Ранее сообщалось, что швейцарский футболист провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал и ему было отказано в посадке на борт. После этого Джака на немецком языке оскорбил сотрудника аэропорта на расовой почве и тот вызвал полицию.