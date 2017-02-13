Глушаков: «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвёл итоги контрольного матча против «Рубина». Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.
«Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками. Обычная тренировочная работа. Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент. Во сколько процентов могу её оценить? За всю команду не готов говорить, пусть это делает тренер. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.
Нам тоже показалось, что «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал», — цитирует Глушакова «Советский спорт».