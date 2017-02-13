Президент «Реала» Перес вручил Рамосу футболку с номером 500

«Это очень важная и особенная цифра для меня, потому что отыграть 500 матчей за «Реал» удаётся далеко не каждому игроку. Это большая честь для меня. Тот факт, что я провёл юбилейную встречу с капитанской повязкой, делает это достижение ещё более значимым. Кажется, что я только вчера был мальчишкой и перешёл в «Реал» из «Севильи», но время летит очень быстро. Надеюсь, что смогу сыграть за клуб ещё много матчей», – цитирует Рамоса пресс-служба «Реала».
30-летний испанец провёл свой 500-й матч за «Реал» во встрече 22-го тура чемпионаты страны с «Осасуной» (3:1).