Моуринью: у «МЮ» тяжёлый календарь, но нужно получать от этого наслаждение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о календаре манкунианцев в ближайшие недели. 16 и 22 февраля «МЮ» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном», 19 февраля встретится с «Блэкберн Роверс» в 1/8 финала Кубка Англии, а 26 февраля сыграет с «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги.
«Конечно, топ-клубы АПЛ оторвутся от нас, ведь в чемпионате мы не сыграем до 4 марта, а конкуренты будут набирать очки. Мы играем в Лиге Европы, так что давайте наслаждаться этим турниром. Как и финалом Кубка английской лиги. Не верю, что кто-то может ехать на «Уэмбли» и не радоваться этому. Мы едем и будем играть.
Знаем, что у «Саутгемптона», вероятно, будет несколько выходных. Я не знаю, поедут ли они на сбор в красивое место с хорошей погодой, чтобы подготовиться к финалу. Знаю только то, что их следующий матч – финал, а нам за это время нужно провести три игры, к тому же придётся тренироваться в холод на плохих полях. Так что ситуация не такая простая, но мы должны получать удовольствие, потому что играем в футбол и готовимся к важным матчам», — цитирует Моуринью Goal.