Жулиано: Эрнани для адаптации в «Зените» потребуется больше времени, чем мне

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что новичку питерцев Эрнани потребуется больше времени на адаптацию, чем ему самому.
«Моя адаптация прошла достаточно быстро — я приехал, сыграл в двух матчах по тайму, затем вышел в старте и сыграл 90 минут. Мне было легко привыкнуть к новым условиям благодаря опыту игры в европейском чемпионате. Что касается Эрнани, то ему потребуется больше времени — во-первых, потому что я был старше в тот момент. Он молодой футболист с хорошими качествами, но ему нужно привыкнуть к манере игры команды. Мы в свою очередь делаем всё возможное, чтобы Эрнани подготовился и начал играть в полную силу.
Предсезонная подготовка получилась сложной, но она необходима для команды, поскольку у нас был длительный отпуск. За время сборов мы должны заложить фундамент на оставшуюся часть сезона. Непросто, приходится терпеть, но это пойдёт нам на пользу.12 товарищеских матчей за 25 дней — это действительно непросто. Впервые у меня такая интенсивная подготовка, столько матчей. Но у нашего тренера большой опыт. Мы стараемся выполнять его требования и полностью ему доверяем», — цитирует Жулиано сайт «Зенита».