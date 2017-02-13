Бубнов: велика вероятность того, что «Зенит» проиграет «Андерлехту» в Бельгии

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от первого матча «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Встреча состоится в Бельгии 16 февраля.
«Знаете, я посмотрел игру «Зенита» против «Спарты». Плюс видел несколько их контрольных матчей на сборах. На этом основании можно предположить, что ничья для «Зенита» будет неплохим результатом. Ну, на худой конец можно даже проиграть с минимальным счётом. Хотя вероятность проигрыша «Зенита» в Бельгии очень большая.
Да, с «Андерлехтом» играл «Ростов» в квалификации Лиги чемпионов и прошёл бельгийцев. Сейчас же «Зенит» ждёт тяжёлая игра. Лично меня не впечатлила форма «Зенита» на сборах. Плюс с учётом большой ротации состава не совсем понятно, какой будет стартовый состав команды. Но раз Луческу считает, что так будет лучше, значит именно так и нужно», — цитирует Бубнова «Спорт FM».