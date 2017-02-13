Жулиано сказал, что в изучении русского языка ему больше всего помогло караоке

Полузащитник «Зенита» Жулиано сообщил, что больше всего в изучении русского языка ему помогло караоке.
«Я начал ходить на языковые курсы ещё в Бразилии, правда недолго — всего два месяца, потому потом переехал на Украину. Мне всегда нравился английский, но возможности ходить на занятия не было. Поэтому я стал смотреть фильмы, сериалы и старался проводить отпуск в США, чтобы практиковаться в языке. А так да — когда смотришь сериалы, то получаешь удовольствие и заодно учишь язык.
На русском смотрю не так много чего. Вы, наверное, удивитесь, но больше всего мне помогло караоке — на Украине мы часто ходили туда с ребятами и многие слова я выучил из песен, которые мы пели. Однажды я пошёл в кино, сел, начал смотреть и поймал себя на мысли, что ничего не понимаю. Потом оказалось, что фильм был на украинском языке. Так что на слух отличить русский от украинского могу, но по-украински не понимаю», — цитирует Жулиано сайт «Зенита».