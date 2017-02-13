Марсьяль: матчи с «Сент-Этьеном» всегда будут для меня особенными

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (16 и 23 февраля).
«Я начинал карьеру в „Лионе“, и уже тогда у нас было очень принципиальное соперничество с „Сент-Этьеном“. На матчах всегда была очень напряжённая атмосфера, это действительно были большие матчи, в которых нравится участвовать любому футболисту. Так что для меня эти игры будут особенными, любой матч с „Сент-Этьеном“ для меня принципиален», — цитирует Марсьяля сайт «МЮ».