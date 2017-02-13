Уилшир: на этот раз «Борнмут» куда лучше готов к матчу с «Манчестер Сити»

Полузащитник Джек Уилшир, арендованный «Борнмутом» у «Арсенала» до конца сезона, поделился ожиданиями от домашнего матча с «Манчестер Сити» (13 февраля). В первом круге «горожане» разгромили «Борнмут» (4:0).
«В последние месяцы у „Ман Сити“ не лучшие результаты, но это команда мирового класса, что хорошо было видно в некоторых матчах. У них очень мощный состав, мы должны быть готовы к этому и сделать выводы из своих ошибок в прошлой игре, чтобы попытаться остановить их и, возможно, создать что-то у чужих ворот.
Мы снова смотрели ту игру на этой неделе — несколько мячей они забили в результате контратак. Думаю, мы стали сильнее за прошедшие месяцы. Уверен, на этот раз мы будем куда лучше готовы к матчу», — цитирует Уилшира Sky Sports.