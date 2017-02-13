Финал Кубка Испании «Барселона» — «Алавес» пройдёт на стадионе «Атлетико»

Стадион «Висенте Кальдерон», домашняя арена мадридского «Атлетико», примет финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом», который состоится 27 мая, сообщает Marca.
В Испании место проведения финала Кубка страны стало болезненной темой. Особенно это касается тех случаев, когда в финале играет «Барселона», а «Реал» выбывает на более ранних стадиях. Каталонцы всегда хотят играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу», тогда как у руководства «Реала» в подобных случаях всегда находится повод не предоставлять свою арену для такого матча. В основном в «Реале» ссылаются на строительные работы на стадионе, но многие уверены, что представителям клуба просто будет невыносимо видеть триумф каталонцев на своём стадионе.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Атлетико» обратилось к президенту федерации футбола Испании (RFEF) Анхелю Марии Вильяру с предложением проводить все финалы Кубка Испании на своём стадионе.