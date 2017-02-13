Акинфеев: лучшим кандидатом на пост тренера после Слуцкого был именно Гончаренко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о первых неделях работы под руководством Виктора Гончаренко, который сменил на посту главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого.
«Когда Леонид Викторович Слуцкий ещё был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ПФК ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура — это Виктор Михайлович. Это очень уважаемый тренер, человек с лигочемпионским опытом, который уже работал в российском чемпионате, в нашем клубе. Его человеческие качества тоже на самом высоком уровне, в чём лично я не раз убеждался. Ещё когда я находился в Германии, мы очень обстоятельно побеседовали, обсудили. Проблем вливания Гончаренко в коллектив или привыкания игроков к его тренерской философии быть не могло, поскольку мы все знаем друг друга достаточно давно.
Я вижу, что Виктор Михайлович очень много общается с ребятами – с молодыми, с опытными, с каждым легко находит контакт, подсказывает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами всё это обсуждали и порадовались. Ещё один важный фактор — считаю, для любой команды из нашего чемпионата приоритетный вариант, когда тренер русскоязычный. Всем всё понятно и нет нужды использовать уйму переводчиков.
Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное — я говорил со многими ребятами — и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно больше нагрузки и усталость. Нашим аксакалам я в шутку посоветовал заканчивать, если они устают, а молодым… Молодым — дорогу!» — цитирует Акинфеева сайт ЦСКА.