Акинфеев считает, что матч с «Зенитом» определит амбиции ЦСКА на остаток сезона

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» даст ответ на вопрос об амбициях «армейцев» в этом сезоне. Встреча состоится 4 марта в Москве.
«Я бы сказал так: в чемпионатах России мы не раз сокращали и более серьёзные отставания, варианты развития событий существуют самые разные. Но по тому, что мы покажем во встрече с «Зенитом», многое станет ясно. Имею в виду и игровую дисциплину, и качество футбола, и вообще то, насколько много у нас будет получаться. Мы играем дома, при своих болельщиках, что, несомненно, будет нашим козырем. Если мы хотим добиться своих целей в чемпионате, нужно уметь побеждать такие сильные команды, как «Зенит». Так что зависит всё только от нас», — цитирует Акинфеева сайт ЦСКА.
ЦСКА (32 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).