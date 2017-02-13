Кэхилл: игроки «Челси» видят свет в конце тоннеля

Защитник «Челси» Гари Кэхилл поделился впечатлениями от ничьей с «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.
«Настало время прессинговать, оказывать давление, в это время мотивацией для каждого должно быть желание довести дело до победного конца. Мы видим свет в конце тоннеля, так что важно продолжать работать, не терять концентрации и делать то, что мы делаем 95% времени в сезоне. Мне кажется, мы могли бы сыграть с «Бёрнли» лучше, но важно не терять концентрации. Возможно, нас это должно разбудить. Мы знаем, что пересечь финишную черту первыми будет непросто и впереди ещё много матчей, но нам надо верить в то, что мы делаем весь сезон.
Они играли очень прямолинейно, и это не критика, потому что я знаю обе стороны медали, когда дело касается команд, за которые играл. Каждый раз, когда мяч был на их половине или где бы он ни был, в их штрафной становилось тесно. Они играли на пределе, и было сложно. Каждый матч сложен по-своему, и нам надо к этому адаптироваться, и не важно, с кем мы играем, с «Арсеналом» или «Ман Сити», где ты сконцентрирован на каждом их шаге и манёвре, или с «Бёрнли», где всё немного иначе. Поэтому будет сложно до конца сезона», — цитирует Кэхилла сайт «Челси».