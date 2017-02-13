Бенитес является одним из возможных кандидатов на место Венгера в «Арсенале»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может стать преемником Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала», сообщает Mirror.
По информации издания, 56-летний испанский специалист вошёл в шорт-лист лондонского клуба, который по окончании сезона может покинуть Венгер. У французского наставника следующим летом истекает срок действия контракта, который до сих пор не был продлён.
Ранее сообщалось, что Бенитес может покинуть «Ньюкасл» из-за разногласий с руководством клуба. В нынешнем сезоне Чемпионшипа «сороки» после 30 туров располагаются на первом месте в турнирной таблице, а «Арсенал» делит вторую строчку в таблице АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» после 25 туров.