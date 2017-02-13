«Борнмут» — «Манчестер Сити»: Агуэро опять остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 13 февраля, начало — в 23:00 мск. Лучший бомбардир «горожан» Серхио Агуэро третью игру турнира подряд начнет на скамейке.
«Борнмут»: Боруц, Дэниелс, Кук, Фрэнсис, А. Смит, Уилшир, Сурман, Артер, Айб, Фрейзер, Кинг.
«Ман Сити»: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Фернандиньо, Санья, Туре, Де Брёйне, Сильва, Зане, Стерлинг, Жезус.
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