Тренер «Сент-Этьена»: когда вижу Ибрагимовича, вспоминаю Кантона

Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Галтье в преддверии предстоящих матчей 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (16 и 23 февраля) поделился мнением о форварде англичан Златане Ибрагимовиче, сравнив его с бывшим игроком манкунианцев Эриком Кантона.
«Ибрагимович? Мне нравятся игроки такого плана. Он очень силён. Когда вижу Златана, вспоминаю Эрика Кантона. Он является большой личностью. Может в одну секунду разозлиться и сказать что-нибудь громкое, не переживая за это впоследствии. Но самое главное — это то, что он является великолепным игроком, который забивает много мячей. Люди говорили, что в чемпионате Англии ему будет сложно забивать много голов, однако он уже забил 20 мячей. А ещё он является образцовым профессионалом и примером для молодых игроков. Думаю, именно поэтому его, как и когда-то Кантона, пригласили в «МЮ», — цитирует Галтье The Telegraph.