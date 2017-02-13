Энрике: Эмери с «ПСЖ» обязательно постарается осложнить жизнь «Барселоне» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится в Париже 14 февраля. Наставник каталонцев отметил, что его визави Унаи Эмери наверняка создаст трудности для его команды.
«В последнее время «ПСЖ» выступает здорово. «Барселоне» просто нужно сыграть лучше соперника и победить. Зная Унаи Эмери, уверен, что он обязательно постарается осложнить нам жизнь. У обеих команд одна и та же цель. Мы постараемся контролировать мяч и создать максимально возможное количество голевых моментов.
У нас хорошие воспоминания от противостояний с «ПСЖ» и стадиона в Париже, но здесь никогда не было легко, поскольку соперник никогда не сдавался без боя. Они знают нас очень хорошо. Уверен, получится интересная игра», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.