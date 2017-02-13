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Билич: я хочу, чтобы Кэрролл вернулся в сборную Англии

13 февраля 2017, понедельник. 22:54. Футбол
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич выразил надежду, что форвард «молотобойцев» Энди Кэрролл вернётся в сборную Англии.

«Энди был разочарован тем, что в последнее время его не вызывали в сборную, но он взрослый человек и правильно к этому относится. Кэрролл понимает, что ему нужно выдать ещё несколько сильных матчей, чтобы тренер сборной Гарет Саутгейт обратил на него внимание.

Я хочу, чтобы Кэрролл вернулся в сборную Англии. Это очень важно для него», — цитирует Билича Sky Sports.

Энди Кэрролл не вызывался в сборную с 2012 года, но забил четыре гола в пяти матчах АПЛ за 2017 год.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Сборная Англии — Футбол Славен Билич Энди Кэрролл
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13 февраля 2017, понедельник
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