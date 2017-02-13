Билич: я хочу, чтобы Кэрролл вернулся в сборную Англии

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич выразил надежду, что форвард «молотобойцев» Энди Кэрролл вернётся в сборную Англии.
«Энди был разочарован тем, что в последнее время его не вызывали в сборную, но он взрослый человек и правильно к этому относится. Кэрролл понимает, что ему нужно выдать ещё несколько сильных матчей, чтобы тренер сборной Гарет Саутгейт обратил на него внимание.
Я хочу, чтобы Кэрролл вернулся в сборную Англии. Это очень важно для него», — цитирует Билича Sky Sports.
Энди Кэрролл не вызывался в сборную с 2012 года, но забил четыре гола в пяти матчах АПЛ за 2017 год.