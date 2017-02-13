Почеттино: «Тоттенхэм» заслуживает немного большего признания

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что его команда заслуживает большего признания. Сейчас «шпоры» занимают второе место в АПЛ.
«Мы боремся. Если сравнить „Тоттенхэм“ с любым другим клубом, который борется за топ-4, вы должны сказать: „Ничего себе, „Тоттенхэм“ заслуживает большой похвалы за то, где они сейчас находятся". Мы уже два года строим амбициозный проект.
Клуб находится в особом положении — мы строим новый стадион и во многом отличаемся от других претендентов на топ-4. У нас не та же ситуация, что и у «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Думаю, мы заслуживаем немного больше тёплых слов", — цитирует Почеттино The Guardian.