Витория: «Боруссия» Д — хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д. Встреча состоится 14 февраля в Лиссабоне.
«Нам противостоит сильная команда. Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же „Боруссия“ часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности.
Главное — изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша», — цитирует Виторию сайт УЕФА.