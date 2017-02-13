Тухель: «Боруссия» приехала в Португалию за победой над «Бенфикой»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится 14 февраля в Португалии.
«Для нас пройти в плей-офф Лиги чемпионов такой клуб, как «Бенфика», является большой задачей. Соперник смело атакует и компактно действует в обороне. Команда предвкушает эту встречу и собирается сыграть в свой лучший футбол. Важно подойти к матчу уверенными в собственных силах. Мы допустили осечку в прошлом туре чемпионата, но перед матчем с «Бенфикой» попытались зарядиться уверенностью. Команда ощущает, что может победить. Именно с этой целью мы и приехали в Португалию», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.