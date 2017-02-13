Моуринью: когда я пришёл в «МЮ», многие подумали, что у Маты проблемы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что никогда не рассматривал варианта с уходом полузащитника Хуана Маты из «МЮ». Испанец перешёл из «Челси» в манчестерский клуб, когда синими руководил Моуринью.
«Когда я приехал сюда, люди подумали, что у Маты проблемы, но я знал, что ему ничто не грозит. Дело вот в чём: я хотел, чтобы мой „Челси“ играл в один футбол, но мой „МЮ“ должен играть в другой футбол.
Мата адаптировался к футболу, в который я хочу играть. Я знал с самого начала, что он будет важным игроком. Думаю, он чувствует доверие ко мне и доверие к игре, которую мы хотим выстроить. Так что он счастлив. Он очень доволен, и это видно по его игре», — цитирует Моуринью Sportsmole.