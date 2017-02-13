Агент: прошлым летом у Мане было пять выгодных предложений

Бьорн Беземер, который представляет интересы форварда «Ливерпуля» Садио Мане, сообщил, что летом, когда игрок уходил из «Саутгемптона», у него было пять выгодных предложений.
«Мане летом мог перейти в «Тоттенхэм», но не договорился с Мане по зарплате? Летом у нас было на руках пять предложений, и все они были хороши с финансовой точки зрения. Мы выбирали правильную команду с правильным тренером, чтобы Садио вышел на новый уровень. Именно поэтому наш выбор пал на «Ливерпуль», — приводит слова агента The Guardian.
Мане провёл 22 матча за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, забил 11 голов и отметился четырьмя результативными передачами.