Дайер: матч с «Ливерпулем» показал, что «Тоттенхэму» нужно прибавлять во всём

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Матч с „Ливерпулем“ показал, что „Тоттенхэму“ нужно прибавлять во всём. Впереди долгий путь, и нужно упорно трудиться, если мы хотим чего-то достичь. Надо прибавлять. Мы должны не только говорить, но и делать это.
Таблица очень плотная, борьба за зону ЛЧ будет идти до конца. Надеюсь, мы попадём в топ-4», — цитирует Дайера Sky Sports.