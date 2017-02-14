Bратарь «Бенфики»: у нас достаточно сильная защита, чтобы сдержать «Боруссию» Д

Bратарь «Бенфики» Эдерсон Мораес поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д. Встреча состоится 14 февраля в Лиссабоне.
«Ожидаем равной сбалансированной игры с обилием голевых моментов. Будет сложнейший и яростный матч. Надеюсь, мы его выиграем. У нас достаточно сильная защита, чтобы сдержать „Боруссию“. Я повзрослел и прибавил во многих игровых компонентах, но надо продолжать над ними работать», — цитирует 23-летнего Эдерсона официальный сайт УЕФА.