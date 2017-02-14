Гол Сусо на 85-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Лацио»

«Лацио» упустил победу над «Миланом» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.
На исходе первого тайма Чиро Иммобиле пробросил мяч между защитниками и заработал пенальти из-за бросившегося в ноги Джанлуиджи Доннаруммы, а Лукас Билья ударом на силу реализовал 11-метровый: вратарь угадал, однако дотянуться не сумел.
На 85-й минуте Хосе Эрнесто Соса отобрал мяч у соперника у чужой штрафной и сыграл на Сусо, который обыграл троих оппонентов и пробил в дальний нижний угол ворот Томаса Стракоши.
«Лацио» (44 очка) остался на шестом месте в Серии А, «Милан» (41 балл) идёт седьмым.