Кержаков рассчитывает вернуться в общую группу «Зенита» через неделю

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который пропустил третий сбор команды, сообщил, что в настоящее время занимается с тренером на базе клуба и через неделю должен вернуться в общую группу команды.
«Сейчас я занимаюсь с тренером на базе. У меня неделя, чтобы восстановиться и вернуться в общую группу», — приводит слова Кержакова «Радио «Зенит».
Ранее Кержаков сообщил, что практически восстановился от повреждения спины и готов отправиться на третий сбор «Зенита», однако 10 февраля клуб отправился в бельгийский город Тюбиз для подготовки к возобновлению сезона без него.