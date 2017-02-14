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Кержаков рассчитывает вернуться в общую группу «Зенита» через неделю

14 февраля 2017, вторник. 01:08. Футбол
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который пропустил третий сбор команды, сообщил, что в настоящее время занимается с тренером на базе клуба и через неделю должен вернуться в общую группу команды.

«Сейчас я занимаюсь с тренером на базе. У меня неделя, чтобы восстановиться и вернуться в общую группу», — приводит слова Кержакова «Радио «Зенит».

Ранее Кержаков сообщил, что практически восстановился от повреждения спины и готов отправиться на третий сбор «Зенита», однако 10 февраля клуб отправился в бельгийский город Тюбиз для подготовки к возобновлению сезона без него.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кержаков Травмы — футбол
Новости. Футбол
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