Стерлинг: здорово иметь в команде такого игрока, как Агуэро

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу команды над «Борнмутом» (2:0) в матче 25-го тура Премьер-лиги и похвалил партнёра по команде Серхио Агуэро, который заменил получившего травму Габриэла Жезуса и принял непосредственное участие во втором голе «горожан».
«Понимали, насколько сложно будет играть с „Борнмутом“. Эта команда порой показывает потрясающий футбол, и вы это видели сегодня. Они нас постоянно поджимали, но, к счастью, мы забили два гола.
Мы знаем возможности Агуэро, и здорово иметь в команде такого игрока, как он. Это футболист мирового уровня. Что касается меня, то я всегда стремлюсь забить, хотя это получается не так часто», — сказал Стерлинг в интервью Sky Sports.