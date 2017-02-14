Хау: второй пропущенный гол убил все перспективы «Борнмута»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау прокомментировал поражение команды в матче 25-го тура АПЛ c «Манчестер Сити» (0:2). Ещё в первом тайме «Борнмут» из-за травм потерял двух игроков — Саймона Фрэнсиса и Джека Уилшира.
«Думаю, мы показали всё, на что способны. Было трудно создавать моменты и оказывать давление. Кроме того, жизнь нам осложнили травмы игроков в первом тайме. Эти потери стали для нас большим ударом. Мы перестроились и постарались идти вперёд, но соперник был слишком хорош. Саймон почувствовал боль в подколенном сухожилии, а Джек — в лодыжке. Надеемся, что там ничего серьёзного.
Второй пропущенный гол убил все наши перспективы, потому что „Манчестер Сити“ получил возможность контролировать мяч без всякого давления. Мы усердно работали на поле, парни сыграли очень дисциплинированно в обороне. Это была почти равная игра.
Нам нужно оставаться на позитивной волне. Сейчас у нас наступает перерыв в календаре. После него мы должны вернуться отдохнувшими и готовыми к борьбе за выживание», — приводит слова Хау BBC.
«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 8 баллов. «Борнмут» (26) находится на 14-й строке.