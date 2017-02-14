Радимов — Широкову: иди и вкалывай на благо отечественного футбола

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил восхищение деятельностью экс-футболистов сборной России Романа Широкова и Евгения Алдонина, которые сейчас работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.
«Эти двое, кто не я, — шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!
Когда футбол защищают прекрасные парни с надёжными руками, „отборные головорезы“, — верю, всё у нас сложится! Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: „Лучше б дома сидел, ёпт“. Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме» под совместным фото с Широковым и Алдониным.