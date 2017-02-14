Луис Энрике: «Барселона» постарается найти замену Алейксу Видалю

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что клуб постарается приобрести правого защитника на замену Алейксу Видалю, который выбыл из строя на 5 месяцев из-за травмы лодыжки. Несмотря на то что трансферное окно в Испании закрылось, сине-гранатовым, учитывая серьёзность повреждения Видаля, будет разрешено приобрести игрока ему на замену.
«Видалю уже лучше, он начал процесс восстановления. Первоначальная фаза длится долго, это раздражает игрока. Когда мы теряем такого футболиста, нужно думать над тем, кем его заменить. Наш состав сейчас не слишком широк, так что мы постараемся найти кого-нибудь, кто подойдёт нам», — приводит слова Энрике Marca.