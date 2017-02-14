Роналдиньо: и «Барселона», и «ПСЖ» в моём сердце, желаю удачи им обоим

Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо поделился ожиданиями от противостояния этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Париже 14 февраля.
«Не могу сделать выбор между „Барселоной“ и „ПСЖ“. Обе команды в моём сердце, поэтому я желаю удачи им обеим. Это две большие команды с игроками мирового класса, так что во время матча может произойти всё, что угодно.
В футболе нет ничего невозможного. Каждый год появляются новые команды, которые выигрывают что-то значимое», — приводит слова Роналдиньо Marca.