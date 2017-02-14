Сусо: «Милан» заслужил ничью с «Лацио»

Нападающий «Милана» Сусо, который отметился забитым голом в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:1), считает, что его команда заслужила ничью. От поражения «Милан» ушёл лишь на 85-й минуте.
«Мы плохо начали эту игру, а „Лацио“ провёл хороший матч. Никто не хотел проигрывать. „Лацио“ забил свой гол в очень важный момент — незадолго до перерыва. Во второй половине мы сделали всё, чтобы отыграться, а у „Лацио“ появилось свободное пространство и несколько шансов, чтобы забить. Но мы сравняли счёт. Думаю, мы заслужили эту ничью», — приводит слова Сусо Football Italia.