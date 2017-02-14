Рейна: Роналду, Бензема или Бэйл? Очень уважаю Лукаса Васкеса

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна адресовал слова похвалы форварду мадридского «Реала» Лукасу Васкесу. Рейна сделал это в ответ на вопрос о том, насколько он опасается в предстоящем матче со «сливочными» таких игроков, как нападающие Криштиану Роналду и Карим Бензема, а также полузащитник Гарет Бэйл.
«Роналду, Бензема или Бэйл? Очень уважаю Васкеса. Однако любой футболист «Реала» вызывает большое уважение. Они в любой момент способны изменить ход игры, и речь здесь идёт не только о линии нападения. Это могут сделать Рамос, Модрич, Кроос, Касемиро, Марсело, Карвахаль… Это настолько сильная по составу команда, что сложно отмечать лишь одного футболиста», — цитирует Рейну AS.
«Реал» и «Наполи» встретятся друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 15 февраля на поле «сливочных», ответная – 7 марта.