Тон: Мюллер должен абстрагироваться от футбола и отдохнуть на Багамских островах

Бывший футболист «Шальке-04» и «Баварии» Олаф Тон проанализировал игру нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера. У футболиста сборной Германии сбился прицел: Мюллер принял участие в 17 матчах Бундеслиги и отметился лишь 1 голом, а также 6 результативными передачами.
«Мюллер должен полностью абстрагироваться от футбола и две недели отдохнуть на Багамских островах», — приводит слова Тона Kicker.
Сам Мюллер недавно признавался, что испытывает разочарование по поводу своей игры. Однако главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти в свою очередь отмечал, что из-за отсутствия голов значение Мюллера для команды не меняется.