Серхио Рамос: если бы я не был футболистом, то боролся бы с Надалем

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос признался, что не представляет свою жизнь без спорта. Футболист сборной Испании сказал это в ответ на вопрос о том, чем бы он занимался, если бы не был футболистом.
«Если бы я не был футболистом, то посвятил бы себя другому спорту. Моё внимание всегда привлекал большой теннис. И я бы тогда боролся с Надалем», — приводит слова Рамоса Marca.
Рассуждая о «Королевском клубе», Рамос сказал: «Необходимо осознавать значение герба нашего клуба. Нужно достойно представлять «Реал» и выкладываться максимально до самого конца».