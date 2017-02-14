Тухель относится с пониманием к санкциям в отношении «Боруссии» Д

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал санкции немецкого футбольного союза в отношении клуба. Тухель отметил, что «Боруссия» принимает санкции.
«Это суровое решение, которое мы полностью понимаем и принимаем. И я надеюсь, что оно послужит тому, чтобы дискуссии об этом были действительно по существу и приняли предметный характер», — цитирует Тухеля интернет-портал Goal.
«Боруссия» была оштрафована на € 100 тыс. за инцидент с фанатами, который произошёл в преддверии матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:0). Кроме того, на один домашний матч будет закрыта южная трибуна, где обычно располагаются фанаты «Боруссии».