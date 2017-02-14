Капелло советует Сарри добиться освистывания «Реала» его болельщиками

Бывший главный тренер «Милана» и мадридского «Реала» Фабио Капелло дал совет наставнику «Наполи» Маурицио Сарри перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и итальянской командой. Капелло отметил, что на игроках «Реала» может тяжело сказаться свист болельщиков в их адрес.
«Наполи» должен играть очень внимательно, и не только в первые 15 минут. Они не должны позволять «Реалу» контролировать мяч и ход игры. Болельщики «Реала» привыкли к тому, что команда всегда показывает достойный футбол и побеждает. И они могут даже освистать свою команду, если «Наполи» немного возьмёт нити игры в свои руки», — сказал Капелло в интервью Radio Kiss Kiss Napoli.
Игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля.