Рейна рассказал, как собирается отбить удар Роналду с пенальти

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна считает, что у него есть шансы отбить удар нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду с пенальти, если он будет назначен в ворота его команды в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и неаполитанцами.
«Нужно будет сконцентрироваться на данном моменте. Даже нужно будет обратить внимание на взгляд самого Роналду. В этом вопросе многие факторы играют роль. В любом случае футболист с опытом Роналду не будет нервничать», — приводит слова Рейны AS.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», ответная – 7 марта.