Андре Гомеш: нет футболиста с такой техникой и манерой игры, как Иньеста

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш отметил, что всегда старался выработать собственный стиль игры. Гомеш сказал это, одновременно адресовав слова похвалы хавбекам сине-гранатовых Андресу Иньесте и Ивану Ракитичу.
«Моя игра? Предпочитаю иметь свой собственный стиль, но думаю, что являюсь смесью разных качеств. Нет такого игрока, как Ракитич, и нет футболиста с такой техникой и манерой игры, как Иньеста. Это два очень сильных футболиста, а мне надлежит расти и совершенствовать свою игру. Впереди у меня много лет футбола», — приводит слова Гомеша испанское интернет-издание Sport.