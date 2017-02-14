Мустафи: «Арсеналу» по силам обыграть «Баварию»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 15 февраля.
«Для меня это будет первое противостояние с «Баварией», которая последнее время регулярно выбивала «Арсенал» из турнира. Мы знаем, что это будет сложная игра, но если мы проявим весь свой потенциал, то можем победить.
Да, «Бавария» — это великая команда, но у нас есть опыт игры против таких соперников. В АПЛ мы противостояли «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Мелкие детали решат, кто выиграет, а кто проиграет», — цитирует Мустафи Daily Mail.
Матч «Бавария» — «Арсенал» начнётся в 22:45 мск.
Являешься фанатом Мустафи? Возьми Шкодрана в свою команду!