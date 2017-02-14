Вице-губернатор: Петербург несёт ответственность перед ФИФА за «Крестовский»

Санкт-Петербург и Россия несут ответственность перед ФИФА за стадион «Крестовский», который недавно был введён в эксплуатацию в Северной столице. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в социальной сети.
«Мы в активной стадии соглашения о безвозмездном пользовании. Взяли требования ФИФА, чтобы понимать, где наша ответственность, где клуба. Но город со стадиона не уйдёт до завершения матчей ЧМ-2018. Перед ФИФА несут ответственность РФ и город», — написал Албин в «Твиттере».
На «Крестовском» пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017, чемпионата мира — 2018, а также чемпионата Европы — 2020.