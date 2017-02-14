«Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам проходить рядом со своей базой

«Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам использовать пешеходную дорожку вокруг своей базы в Каррингтоне. Как сообщает The Sun, клубная служба безопасности уведомила жителей близлежащих домов, что они больше не могут проходить в непосредственной близости от базы.
При входе на дорожку установлены знаки с надписью: «Не входить. Частные владения. Нарушители будут преследоваться по закону».
Запрет был официально вынесен от имени землевладельческой компании HIMOR, которой принадлежит земля вокруг базы. Причины такого решения в том, что местные жители нередко устраивают несанкционированные свалки рядом с базой.
В свою очередь, представители «Манчестер Юнайтед» переложили ответственность за это решение на землевладельцев.