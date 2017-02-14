Айяла думает, что «Барселона» Гвардиолы оказала негативное влияние на защитников

Бывший защитник «Валенсии» и сборной Аргентины Роберто Айяла адресовал слова похвалы «Барселоне» тех времён, когда её возглавлял нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Айяла отметил, что в своей жизни ещё не видел такой сильной команды.
«Барселона» Гвардиолы – лучшая команда, какую я когда-либо видел. Но в некотором смысле она оказала негативное влияние. Сейчас многие защитники хотят действовать так, будто они играют за «Барселону». Однако это невозможно», — приводит слова Айялы EFE.
Гвардиола возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011).